Aracın motoruna giren yılanı, itfaiyeciler çıkardı

Halit YILMAZ/ SORGUN (Yozgat), (DHA)YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sorgun'a bağlı Yeşilöz Mahallesi'nde park halinde olan, Kazım Bağcı'ya ait otomobilin motor kısmına yılan girdiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla mahalleye gelen itfaiye ekipleri, yılanı aparatla bulunduğu yerden çıkararak doğaya bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Yozgat / Sorgun Halit YILMAZ
2022-06-20 10:58:29
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