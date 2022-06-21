Yozgat’ta 249 kök Hint keneviri ele geçirildi

Yozgat’ın merkeze bağlı Çalatlı köyünde bir arazide ekili 249 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalatlı köyü yakınlarında bir arazide Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arazide 249 kök Hint keneviri buldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.