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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat POMEM’de 794 polis adayı mezun oldu

İHA

Yozgat POMEM’de 794 polis adayı mezun oldu

Yozgat'ta yaklaşık 7 aylık eğitimlerini tamamlayan polis adayları için mezuniyet töreni düzenlendi.
Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) düzenlenen 27. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Mezun olan polis adaylarını tebrik eden Yozgat Valisi Ziya Polat, “Bu devletin, bu milletin emrinde, hizmetinde olacağız. Bu millet, oyunlarla karşı karşıya ama Allah'a şükür sizleri böyle yetiştiren anne babalarımız var. Allah'a şükür sizleri böyle yetiştiren, öğretmenlerimiz, eğitmenlerimiz var. Bu iman, bu inançla şehadet şerbeti içmek için koşar adımlarla ilerliyoruz. Şu an dünyanın dört bir tarafında bu millet için dünyaya adaleti sağlamak için mücadele eden kardeşlerimiz, ağabeylerimiz var. Bizler de aynı yolda büyüklerimizin yolunda ilerleyeceğiz” dedi.
Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi ise okulun kurulduğu günden bu yana emniyet teşkilatına adalet ve hukukun üstünlüğüne inanan, devletine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı, ülkesinin bölünmez bütünlüğü için gözünü budaktan sakınmayan binlerce polis yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam edeceğini belirtti. Kişi, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi olarak 27. dönemde 794 vatan evladını mezun edecek olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.
Dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyelerinin verilmesinden sonra 794 polis yemin etti. Yemin töreninin bitmesiyle birlikte öğrenciler ve aileleri oyun havası eşliğinde mezuniyeti kutladılar. Bazı polis adayları ve aileleri de sevinç gözyaşı döktü.
Mezun olan öğrencilerden Seda Besli, “Biz çok zorlu bir eğitimden geçtik. Ben çok mutluyum, arkadaşlarım da öyle. Çok zor bir süreçti bizim için. Yeni gelecek arkadaşlarımıza da mezuniyeti rabbim nasip etsin” dedi.
Samsun’un Bafra ilçesinden kızının mezuniyeti için gelen Sebahattin Besli ise, “Ne mutlu ki bizim gibi babalara, böyle evlatlar yetiştirdik. Türkiye Cumhuriyetine hayırlı olur. Çok mutluyum. Daha diyecek söz bulamıyorum.” şeklinde konuştu.
Arabistan’dan gelen İlyas Dilbirli de, “Ben Arabistan’dan geldim, kızım mezun oldu çok sevinçliyim. Vatanımıza hayırlı olsun. Çok mutluyum” ifadelerine yer verdi.

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