Yozgat Belediyesi kentin mimarı dokusuna uygun mahalle konakları inşa ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Belediyesi kentin mimarı dokusuna uygun mahalle konakları inşa ediyor

İHA

Yozgat Belediyesi kentin mimarı dokusuna uygun mahalle konakları inşa ediyor

Yozgat Belediyesi “Her Mahalleye Bir Konak Projesi” doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kentin tarihi dokusunu da yansıtacak şekilde inşa edilen mahalle konakları bir bir halkın hizmetine sunuluyor.
Yozgat Belediyesi hem mahalle konakları hem de Osmanlı, Selçuklu ve Türk mimarisinin en güzel örneklerinin yer aldığı tarihi konakları da restore ederek, mahalle sakinlerinin sosyalkültürel faaliyetlerini nezih ve sağlıklı bir ortamda yapabilmelerine imkân sağlıyor.
Tarihi ve kültürel miras çalışmalarıyla dikkat çeken Yozgat Belediyesi, kente kazandırdığı mahalle konaklarıyla mahalle sakinlerinin konak kültürünü, gelenek ve göreneklerini gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli bir görev üstleniyor. Yozgat’a değer katan ve kentin kültürünü hatırlatan mahalle konaklarının turizme de kazandırılması amaçlanıyor. Bu amaçla Yozgat’ta bu yıl 8 mahalle konağı vatandaşın hizmetine sunulması planlanıyor.
Yozgat’ta kültürel mirasın korunması için tarihi konaklarda sık sık etkinlikler de düzenleniyor. Geçmişten günümüze ait kültürel değerlerin yaşatıldığı konaklar, mahalle sakinlerinin buluşma adresi oluyor.
“Geleneklerimizi yaşatacağız”
Mahalle sakinlerinden Rıza Akgül konaklarda geleneklerin yaşatıldığını söyleyerek, “Çok memnunuz mahallemize konak yapıldığından. Kahveye gitmeyiz ve burada oturur çayımızı içer ve sohbet ederiz. Konağın buraya yapılmasından dolayı çok memnunuz. Mahalleli artık konakta bir araya gelecek ve hep bir arada olacağız. Burada eski geleneklerimizi yaşatacağız.” dedi.
Ayhan Öcal ise, “Mahallemize güzel bir hizmet. Bu hizmetten gurur duyuyoruz. Mahallemizde akşam gençler toplanacak, etkinliği olana açılacak, büyük bir hizmet. Konak kültürü yaşatılmaya çalışılacak. Fatih Mahallesinde yaşayan insanların yeni adresi burası olacak. Bu konakta gelenek ve göreneklerimizi yaşatacağız.” şeklinde konuştu.
“Konaklarımız birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirecek”
Seçim öncesi vaatleri arasında her mahalleye bir konak projesinin yer aldığını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise “Bu bağlamada 4 ayrı mahallemizde konak çalışmamız devam ediyor ve bitirme aşamasına geldik. Bu yıl bir iki ay içerisinde ayrıca 4 mahallemizin de konak yapım ihalesini yapmış olacağız. Bu konakları yaparken mahallede birlik, beraberlik ve bütünleşmesini tesis ederek mahallelinin tüm sosyal ihtiyaçlarını bu konakta gidermek amacındayız. Hem cenazede taziye evi olarak kullanılsın. Hem düğün ve nişan organizasyonu yapılsın ve mahalleli bir araya gelerek toplantılarını burada yapsın. Ramazanda mukabeleler okunsun ve diğer günlerde de bilgilendirme toplantılarını bu konaklarda yapalım istedik.” ifadelerine yer verdi.
“8 konak vatandaşımızın hizmetine sunulacak”
Konaklarımızın her biri 320 metrekareden oluşmakta. Üst kat bayanlarımızın alt katta erkek kardeşlerimizin kullanabileceği bir mekan haline getirdik. Bahçesinde de çocuklarımız için oyun parkları olan ve mahallemize yakışır bir şekilde konaklarımızı inşa ediyoruz. Yozgat tarihi ve kültürel bir kent ve daha önceki belediye başkanlarımız da konaklarımızın tadilat ve onarım yapmışlardı. Biz bu yıl eski 4 tane konağımızın, Kültür Bakanlığı ile ortaklaşa bir proje ile belediye bütçemizle restorasyonlarını yapıp halkımızın hizmetine sunacağız. Bu yıl 8 mahallemizde konaklarımızı inşa etmiş olacağız. Vatandaşlarımız bu konaklarda bütünleşecek. Birlik, beraberlik ve kaynaşmayı kardeşliği burada tesis etmiş olacak. Konaklarımızı tamamen Yozgat mimarisine uygun olarak inşa ettik. Çapanoğlu konaklarından da esinlendik. Burada hem tarihi ihya ediyoruz ve tarihimizi geleceğe taşıyoruz hem de mahalle konaklarımızla da sosyal bir açığı gidermiş oluyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat POMEM’de 794 polis adayı mezun oldu
YEREL HABERLER Yozgat POMEM’de 794 polis adayı mezun oldu
Yozgat’ta 249 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Yozgat’ta 249 kök Hint keneviri ele geçirildi
Sarıkaya Roma Hamamı UNESCO tarafından dünya çapında tanıtılacak
YEREL HABERLER Sarıkaya Roma Hamamı UNESCO tarafından dünya çapında ...
Yozgat’ta haç işlemeli mezar taşı ve tarihi İncil ele geçirildi
YEREL HABERLER Yozgat’ta haç işlemeli mezar taşı ve tarihi İncil ele ...
Eski cezaevi dar gelirliler için istihdam kapısı oldu
YEREL HABERLER Eski cezaevi dar gelirliler için istihdam kapısı oldu
Aracın motoruna giren yılanı, itfaiyeciler çıkardı
YEREL HABERLER Aracın motoruna giren yılanı, itfaiyeciler çıkardı
Yılan otomobilin motoruna girdi
YEREL HABERLER Yılan otomobilin motoruna girdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.