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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaz tatilini fırsat bilip okullarını boyadılar

İHA

Yaz tatilini fırsat bilip okullarını boyadılar

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hüseyin Erdem ve idari personel, yaz tatilini fırsat bilerek, eğitimöğretim dönemi öncesi okulu boyadı.
Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu yöneticileri, 20222023 eğitim öğretim dönemi öncesi okullarını boyama kararı aldı. Okul Müdürü Hüseyin Erdem ve okul idari personeli ellerine aldıkları fırça ile okulu boya ve badana yaptı.
Okulun boyanmasında emeği geçen personellere teşekkür eden Okul Müdürü Hüseyin Erdem, “ Okulumuzun boya ve badanasında sıkıntılar olduğunu gördük, bazı fiziki iyileştirmelere ihtiyaç duyduk. Hem devletimizin verdiği imkânlarla hem de kendi imkânlarımızla personelimizle beraber okulumuzu 20222023 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin güzel ve nezih bir ortamda ders görmesi için hep beraber çalıştık. Okulumuzun fiziki imkânlarını iyileştirdik. Okulumuz eğitim öğretime hazır bir şekilde öğrencilerimizi bekliyor olacağız. Öğretmenlerimiz yaz tatilinde olduğu için burada yoktu ama idareci arkadaşlarımız burada olduğu için onlar bizlere yardımcı oldu. Herkes elinden geldiği kadar katkı sunmaya çalıştı.” dedi.

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