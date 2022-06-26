Yozgat’ta üretilen 3 milyon 400 bin fidan "Geleceğe Nefes" olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta üretilen 3 milyon 400 bin fidan "Geleceğe Nefes" olacak

İHA

Yozgat’ta üretilen 3 milyon 400 bin fidan "Geleceğe Nefes" olacak

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Yukarıculhalı köyünde 300 dekar alanda kurulan ve yılda 20 çeşit olmak üzere 3 milyon 400 bin fidanın üretildiği Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefliğinde, fidanlar bir bebek hassasiyetiyle büyütülüyor. Yetiştirilen milyonlarca fidanlar, toprakla buluşturulup geleceğe nefes olacak.
Yukarıculhalı köyünde 1990 yılında 300 dekar alanda kurulan tesiste çalışan çok sayıda çalışan, fidanların ekiminden çapalanmasına, yabancı otların temizlenmesinden sulanmasına kadar birçok bakımı büyük bir titizlikle sürdürüyor. Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefliği aynı zamanda bölge insanı içinde geçim kaynağı. Tesiste kadın çalışanlar ile birlikte yüze yakın kişi istihdam ediliyor. Üretilen milyonlarca fidan ülkenin birçok bölgesine gönderilirken ülkenin de yeşillenmesine katkı sağlıyor.
Fidanlıkta çalışan işçilerden Memnune Oğuz, fidanları bebek hassasiyetiyle büyüttüklerini söyleyerek, “Burada fidan üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz fidanları bir bebek misali büyütüyoruz. Tüpünü dolduruyor, tohumunu ekiyor, otunu ayıklıyor ve Türkiye geneline gönderiyoruz. Ürettiğimiz fidanlar toprakla buluşması ve bütün bölgelere gitmesi bizi çok mutlu ediyor. Burada arkadaşlarımızla birlikte ekmek yiyoruz. 6070 kişi ekiple çalışıyoruz. Bahar mevsiminde başlayıp 12. aya kadar burada çalışıp çeşitli fidanlar üretiyoruz. Bize bu istihdamı sağlayan şeflerimize, müdürlerimize ve kooperatifimize teşekkür ediyoruz. Bu köy yerinde böyle bir iş yeri bizim için bulunmaz bir nimet.” dedi.
Zöhre Taşkıran isimli çalışan ise, “Biz buradan geçimimizi sağlıyoruz ve burada çalışıyoruz.89 yıldır burada çalışıyorum. Fidanları ekiyor, suluyor, otunu ayıklıyor ve çapasını yaparak yetiştiriyoruz. Buradan evimizin geçimimizi sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.
Sivas Orman Fidanlık Müdürü Mahmut Tülay ise bu yıl tesiste 3 milyon 400 bin 20 farklı türde fidan yetiştirileceğini söyleyerek, “Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefliğimiz, Orman Genel Müdürlüğüne Bağlı Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Sivas Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı olarak iş yapmaktadır. Burada 300 dekar alanda çalışma yapıyoruz. 20 tür tohumdan fidan üretiyoruz. Bunların da tamamını toprakla buluşturmak üzere işletme müdürlüklerimize tahsis ediyoruz ve ağaçlandırma, erozyon kontrolü yapılan yerlerin fidanlarını dikerek burada büyütüyoruz. Burada iki orman Davulbaz ve Çulhalı Kooperatifimiz var. Bu kooperatifteki elemanlarla biz buradaki işleri yürütüyoruz. Bu iki köye de büyük istihdam sağlıyoruz. Üretilen fidanların tohumdan itibaren ekimi, bakımı ve sahalara gönderilmek üzere yüklenmesi ile ilgili işleri, burada kooperatifler yapıyor. Bu şekilde Türkiye’nin ağaçlandırılmasına 3 milyon 400 bin fidan üreterek katkı sağlıyoruz. 100 kişiye yakın insanı istihdam ediyoruz. Bu sene burada 3 milyon 400 bin fidan üreteceğiz ve işletme müdürlüklerimize İç Anadolu Bölgesinde erozyon kontrol ve ağaçlandırma rehabilitasyon sahalarında toprakla buluşturmak üzere göndereceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şefaatli’de 10 köyde çilek bahçeleri kurulacak
YEREL HABERLER Şefaatli’de 10 köyde çilek bahçeleri kurulacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.