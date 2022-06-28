Yozgat’ta etkili olan sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı

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Yozgat’ta etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri nedeniyle ana yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kent merkezinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. YozgatKayseri karayolu Cemil Çiçek Bulvarı Çemsan mevkiinde mazgalların tıkaması sonucu yolda su birikintisi meydana geldi. Trafikte aksamalar yaşanırken sürücüler de yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçların ise arızalandığı görüldü.

Yozgat Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları temizledi. Yoldaki suyun tahliye edilmesiyle trafik akışı da normale döndü.

Bazı vatandaşlar ise dondurma şemsiyesi ile yağmurdan korunmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

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