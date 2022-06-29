Yerköy’de trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza AnkaraYozgat karayolu Derebağ köyü mevkiinde meydana geldi. Kazada T.K. yönetimindeki 34 FKE 151 plakalı Fiorina marka araç ile Ö.B. idaresindeki 66 KA 330 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç içeresinde bulunan sürücü T.K. ile eşi E.K. yaralandı. Traktör sürücüsü de kazayı hafif atlattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yaralılar Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.