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Yozgat’ta koruyucu aile farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

İHA

Yozgat’ta koruyucu aile farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" çerçevesinde farkındalık yürüyüşü düzenlendi.
Yozgat Lisesi önünden başlayan ve Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan yürüyüşe protokol üyeleri ve vatandaşlar eşlik etti.
Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı Zehra Nur Zaimoğlu, Yozgat'ta 2022 Haziran ayı itibariyle mevcut koruyucu aile sayısının 32, bu hizmetten faydalandırılan çocuk sayısının ise 45 olduğunu söyledi.
Koruyucu aile günü etkinlikleri ile koruyucu aile konusuna dikkat çekmek ve koruyucu aile sayısını artırmak olduğunu ifade eden Zaimoğlu, "Bütün çocuklarımızın güven içinde, mutlu bir şekilde hayatını sürdürebileceği ailelere kavuşmaları ümidi ve gayretiyle, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nü kutluyor, koruyucu ailelerimize ve çocuklarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyoruz." dedi.
Konuşmanın arından halk oyunları ekipleri folklor gösterisinde bulundu.

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