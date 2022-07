Bakan Bozdağ: Türkiye'de demokratik muhalefet açığı var

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Evet bütçe açığımız da var ama bana sorarsanız Türkiye´nin en büyük açıklarından birisi yerli ve milli, demokratik bir muhalefet açığıdır. Eğer Türkiye´de yerli ve milli demokratik bir muhalefet olmuş olsa iktidar daha güçlü ve daha başarılı olur" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bozdağ, 2023 seçimlerinin önemine değinerek, "Doğu Akdeniz´de, mavi vatanda petrol ve gaz aramaya devam mı, S-400´ler ile Türkiye´nin hava sistemini korumaya, savunma sanayinde yerlilik millilik oranını artırmaya devam mı, bu büyük devasa yatırımları yapmaya devam mı? Türkiye buna karar verecektir. Büyümeye, refahın artışına, her alanda gelişmeye, değişmeye devam mı; yoksa gelişmeye, değişmeye karşı olanların yolunu açmaya mı karar verecek" dedi.

'TÜRKİYE´DE DEMOKRATİK BİR MUHALEFET AÇIĞI VAR'

Türkiye´nin pek çok alanda açığının olduğunu ifade eden Bozdağ, en büyük açığın ise demokratik muhalefet olduğunu ifade ederek, "Evet bütçe açığımız da var ama bana sorarsanız Türkiye´nin en büyük açıklarından birisi yerli ve milli, demokratik bir muhalefet açığıdır. Eğer Türkiye´de yerli ve milli demokratik bir muhalefet olmuş olsa iktidar daha güçlü ve daha başarılı olur. Ama her defasında abartma, çarpıtma ve yalanla kamuoyunda algı yönetimini kendisi için başarı görenler, milletin gerçeğinden kopuk olmaya devam etmektedirler" diye konuştu.

'DİĞER ADIMLAR, SÖZLER TUTULUNCA ATILACAK'

Her alanda Türkiye´nin itibarının arttığını, Türkiye'nin sesine kulak verilen, dediği dikkatle incelenen bir ülke haline geldiğini vurgulayan Bozdağ, şöyle dedi:

"İşte İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurusu üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin hak ve hukukunu en yüksek şekilde dile getirdi. NATO'nun şemsiyesi altında, İsveç ve Finlandiya konusunda yapılan mutabakat metni içerisinde PKK'nın aynısı olan PYD, YPG, SDG ve FETÖ, terör örgütü olarak kayda geçti. Türkiye'nin iradesi kabul edildi ve Türkiye'nin isteklerinin yerine getirileceği Türkiye'ye karşı taahhüt edildi. Ve ayrıca bu süreç biten bir süreç değil. Bu, NATO üyeliğinin başlangıcı, bunun tamamlayıcı işlemleri var. Türkiye, sözlerin tutulduğuna kanaat getirdiği zaman diğer adımları elbette atacaktır. Çünkü Türkiye verdiği her sözü tutmuş ve tutan bir ülkedir. Sözüne sadık bir ülkedir. Bunu biz hep gösterdik. Karşımızdakilerden de verdikleri söze sadık olmalarını beklemek bizim hakkımızdır. Şimdi böylesine büyük bir başarıya Türkiye Cumhuriyeti devleti imza attı. Ama düşünün Türkiye'de öylesi bir muhalefet var ki bu başarıya sevinemediler bile."

'SİYASETİN BAŞPEHLİVANI RECEP TAYYİP ERDOĞANDIR'

Siyasetin başpehlivanının milletin oylarıyla seçildiğini kaydeden Bozdağ, şunları söyledi:

"Tayyip bey, 15 seçimdir siyaset meydanında, rekabetin içinde aziz milletimizin iradesiyle, 15 defa bu siyaset meydanının başpehlivanı seçilmiştir. Onun için de bu başpehlivanı tek başına yenemeyeceğini yıkamayacağını anlayan, Sayın Kılıçdaroğlu, bir masa kurmuş 6 tane de yanına adam almış. 7´ncisisini de yedekte tutuyor. Bunlar yetmezse ne olur ne olmaz diye hazır kıta. Zaten Biden de oradan, öbürü oradan onlarda destek veriyor. Buradan çok net söylüyorum siz bir kişi ile yenemezsiniz, 6 kişi ile de 60 kişi ile de yenemezsiniz, kimi yanınıza alırsanız alın topunuz gelin yine bu siyaset meydanının başpehlivanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´dır, yenemeyeceksiniz."

DHA-Politika Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

