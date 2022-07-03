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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis ekipleri kurban pazarında sahte para uyarısı yaptı

İHA

Polis ekipleri kurban pazarında sahte para uyarısı yaptı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kurban bayramı öncesi hayvan pazarında sahte para uyarısı yaparak bilgilendirici broşür dağıttı.
Kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık hayvanların satışının yapıldığı hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Vatandaşları da kurbanlık alma telaşı sardı. Kurban pazarlarında yaşanan hareketliliği göz önünde bulunduran Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan pazarında kurbanlık çadırları tek tek gezerek satıcılara, dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici broşür dağıttı. Ekipler sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı da satıcıları ve vatandaşları uyararak sahte ve gerçek paranın nasıl ayırt edileceği konusunda bilgi verdi.
Kurban satıcısı Adem Karagöz, “Emniyetten arkadaşlar geldiler ve bizi bilgilendirerek sahte para nasıl olur onun hakkında bizi bilgilendirdiler. Rabbim razı olsun. Sahte para ile gerçek paranın nasıl ayırt edildiğini bize anlattılar. Biz de ona göre bilgilendik . Çok teşekkür ediyoruz.” dedi.
Ali Durak isimli kurban satıcısı ise, “Kurban pazarına geldik. Hayvan satışı için sahte paraya karşı emniyet ekipleri geldi ve bizi bilgilendirdi. Çok teşekkür ederiz. Rabbim razı olsun. Bizim için sahte parayı anlattılar. Nasıl ayırt edildiğini, sahte para da neler olduğunu bunları söylediler.” şeklinde konuştu.

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