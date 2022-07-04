Bıçakçıların yorucu mesai sürüyor

Kurban Bayramına sayılı günler kala bıçak bileme ustaları talebi karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini bileyletmek için bıçakçıların yolunu tutuyor.

Bayram hazırlıklarında önemli bir yer tutan bıçakçılar, kurban kesimi, deri yüzümü ve et doğramak için vatandaşların getirdiği bıçakları bileme makinesiyle keskinleştiriliyor. Kurban Bayramı için üretilen yeni bıçakların tezgahlardaki yerini aldığı dükkanlarda, vatandaşların getirdiği bıçaklar da bileme makinesiyle keskinleştiriliyor. Bıçak bilme işleminde bıçağın yanmaması ve iyi eğelenmesi gerekiyor. Vatandaşlar da hayvanların kesim esnasından eziyet çekmemesi ve kesim sonrası etlerin rahat bir şekilde doğranması için işini ehil ustalara bırakıyor. Kentte, bıçak 8, nacak ve balta ise 15 liradan bileniyor.

Bıçaklarını bileyletmek için gelen vatandaşlardan Metin Demir, “Kurban Bayramı yaklaştığı ve bıçaklara ihtiyaç olduğu için bıçakları biletmeye geldim. Kurbana eziyet vermemek ve etlerin daha rahat kesilmesi ve derinin daha güzel yüzülmesi için bıçaklarımı bileyletiyorum.” dedi.

Menduh Şahin isimli vatandaş ise, “Her yıl olduğu gibi işi ehline getirdik. İşi ehline getirmemizdeki sebeplerden bir tanesi kurbanımızın rahat bir şekilde kesimini sağlamamız. Kurban etlerini daha düzgün kesebilmek ve kendimize zarar vermek için işi ehline getirdik. Bıçak ve satırlarımızı getirdik. Biz bunları daha önce çok denedik ve rezil olduk. Hayır mübarek gün sende bir gün geliyor. Bıçak biletmek için geldik. Hayvanımızı rahat bir şekilde kesmek için derisini rahat bir şekilde yüzmek için etlerimizi daha düzgün doğramak için işin adresine geldik.” şeklinde konuştu.

Yıllardır bıçakçılıkla uğraşan bıçakçı Soner Nurduğdu da, “Kurban Bayramı geldi ve başladık mesaiye ve nasip, kısmet olursa hayvanların düzgün bir şekilde kesilmesi için çalışıyoruz. Bileleme işleminde en önemlisi bıçakların yanmamasına dikkat etmek lazım. Hayvanların rahat kesimi için bu işleri yapıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Bıçakçı Abdullah Nurdoğdu ise “Yoğun bir şekilde kurban mesaisine başladık. Bilemelerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Burada mühim olan kurban bıçaklarının suyunu kaçırmadan özenle bilenmesi ve bunu ehil olan kişilere yaptırırlarsa onlar da vebalde kalmazlar. Hayvanlara eziyet etmemek gerekiyor. Bıçağın keskinliği çok önemlidir. Ehil insanlar yapmalı ki sonra kestikleri etten de lezzet almaları ve etin yumuşaklığı içinde çok önemlidir. Bileme işlemini taşlama, sonra keçe sonra da çapak alma ve bileğe vurma işlemi ile tamamlarız.” diye konuştu.

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