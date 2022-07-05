Yozgat’ta kurban kesim yerleri belirlendi

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Yozgat Belediyesi tarafından il merkezinde kurban kesim yerleri belirlendi.

Yozgat Belediyesi Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada kent merkezinde Kurban Bayramı’nda vatandaşların kurbanlarını kesmesi için 9 noktanın belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Kent merkezinde hemşerilerimiz belirlenen 9 noktada kurban kesimini gerçekleştirebilecekken, kendi mülklerinde de cadde ve sokaklara taşmadan kurban kesimlerini yapabilecekler. Kurban Bayramı süresince veteriner işleri ve zabıta müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz denetimlerini sürdürecek, kurban kesiminde kurallara uyulmaması durumunda cezai işlem uygulanacaktır." denildi.

Kurban kesim noktaları ise şu şekilde sıralandı:

"Et ve Balık Kurumu Karşısı Kurban Satış Yeri Belediyemiz Tesisleri, Çapanoğlu Mahallesi 2.Etap TOKU Yaşamkent Sitesi üstü, Bahçeşehir Mahallesi Onur Apartman önü, Karatepe Mahallesi Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi yanı, Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi hayvan pazarı içindeki kesim alanı, Çapanoğlu Mahallesi TOKİ 1+1 Bölgesi Hz.Bilal Camii altı, Sarıhacılı Mahallesi Özel kazancılar Kesimhanesi, Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Dereboyu Sok No:1, Belediye atık su arıtma tesisi ahırlar bölgesi"

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