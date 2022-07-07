Otobüs kazasında yaşamını yitiren sözleşmeli er toprağa verildi

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Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Ceyhun Erol (22), memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Ceyhun Erol'un cenazesi, yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morgundan alınarak, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Belencumafakılı köyüne getirildi. Erol için ikindi vakti köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene, Erol'un yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesi Erol'un annesi Keziban Erol ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Erol'un cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli Erol'un, Kurban Bayramı'nı Yozgat'ta ailesinin yanında geçirmek için izne ayrılarak yola çıktığı öğrenildi. Kırklareli'de 5 Temmuz 2022'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yozgat / Sorgun Harun ÖKÇEOĞLU

2022-07-06 23:57:01



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