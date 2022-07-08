Prof. Dr. Kader: “Çıplak elle çiğ ete dokunmayın”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Kader: “Çıplak elle çiğ ete dokunmayın”

İHA

Prof. Dr. Kader: “Çıplak elle çiğ ete dokunmayın”

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Kader, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan virüsün hayvanların kan ve vücut dokuları ile çıplak elle temas sonrasında da bulaşabileceğini belirterek, “Çıplak elle çiğ ete dokunmayın” dedi.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan virüsün büyük ve küçükbaş hayvanlarda taşıyıcı olarak rol oynayabileceğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Kader, kurban etlerine çıplak elle dokunulmaması uyarısında bulundu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının daha çok İç Anadolu, Karadeniz’in orta bölgesinde ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde görüldüğünü belirten Kader, “Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı yönünden bilinçli olmaları gerekiyor. Bu hastalığın iki bulaş yolu var. Birincisi vücuda virüs taşıyan kenelerin tutunması, ikicisi ise virüsü taşıyan hayvanların kan ve vücut dokuları ile çıplak elle dokunma sonrasında bulaş söz konusu. Dolayısıyla önümüzde Kurban Bayramı var. İnsanlar hayvan, et, doku ve kanlarıyla çıplak elle çok sık temas edecekler. Özellikle riskli bölgelerde bulunan vatandaşların kurbanlık hayvanlara çıplak elle temas etmemesi ve mutlaka bir eldiven veya bariyerle dokunmaları çok önemli. Çünkü hayvanlar da bu virüsü taşıyabiliyor. Kendisi hastalık belirtisi göstermese de kanlarında ve dokularında bu virüsü taşıyorlar. Dolayısıyla çıplak elle dokunduğumuzda bu virüsü kolaylıkla alabiliyoruz” dedi.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığında erken tanı ve müdahalenin de önemine değinen Kader, “Özellikle geç gelen vakalarda ölüm gerçekleşebiliyor. Bizim bir vakamız vardı. Geç gelmiş ve tüm müdahalelere rağmen hasta ile ilgili sonuç alamadık. İlimizde toplam 2 adet ölüm vakası var. Bu vakaların artmaması için erken tanı, destek tedavisi ve korunma çok önemli. Halkımızın bu konuda bilinçlenmesi önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat’ta 107 tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Yozgat’ta 107 tarihi eser ele geçirildi
Enerji hattında mahsur kalan kızıl şahin arkeologlar tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Enerji hattında mahsur kalan kızıl şahin arkeologlar ...
Yozgat’ta trafik ekipleri bayram öncesi denetimlere başladı
YEREL HABERLER Yozgat’ta trafik ekipleri bayram öncesi denetimlere ...
Otobüs kazasında yaşamını yitiren sözleşmeli er toprağa verildi
YEREL HABERLER Otobüs kazasında yaşamını yitiren sözleşmeli er ...
Otobüs kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er toprağa verildi
YEREL HABERLER Otobüs kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er ...
Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
Yazar Hayati İnanç, Yozgatlılarla buluştu
YEREL HABERLER Yazar Hayati İnanç, Yozgatlılarla buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.