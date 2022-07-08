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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta Kurban Bayramı arefesinde şehitlik ziyaret edildi

İHA

Yozgat’ta Kurban Bayramı arefesinde şehitlik ziyaret edildi

Yozgat’ta, şehit aileleri ve yakınları ile il protokolü, Kurban Bayramı arefesinde Yozgat Şehitliğini ziyaret etti.
Yozgat’ta vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. Şehitlikte düzenlenen programda Kuranı Kerim okundu ve dualar edildi.
Yozgat Valisi Ziya Polat vatandaşların Kurban Bayramını kutlayarak, Türk örf ve adetlerinde Arefe günü mezarlıkların ziyaret edildiğini belirtti. Polat, "Bu memleket için, bu devlet için evladını veren şehit ailelerimizle, gazilerimizle beraber şehitliğimizi ziyaret ettik. Rabbim tüm şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin, gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler versin." dedi.
Polat, Kurban Bayramı dolayısıyla 66 kavşak noktasında emniyet ve jandarmayla tedbir aldıklarını ifade ederek, "Yollara çıkan ve yola çıkacak tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına riayet etmelerini rica ediyoruz. Amacımız sadece milletimizin huzur ve güven içerisinde memleketlerine ulaşmasını sağlamak." diye konuştu.
Konuşmaların ardından şehit yakınları ve il protokolü şehit kabirlerine karanfil bıraktı.
Şehitlikte düzenlenen programa AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Belediye Başkan Vekili Ahmet Topuz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Müftüsü Ali Gülden, daire müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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