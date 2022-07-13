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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Bozdağ: Türkiye'de darbeler devri kapanmıştır (2)

DHA

Bakan Bozdağ: Türkiye'de darbeler devri kapanmıştır (2)


'YENİ BİR YÖNETİM BİÇİMİ ÇIKTI'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sorgun ilçesinde 'AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bozdağ, muhalefet partilerini eleştirerek, "Bakın; biz tatilde, bayramda hep beraber milletin arasındayız. Toplantılar, eser açılışları yapıyoruz. Ama bunlar sel felaketinde tatilini dahi bozmuyorlar. Böyle bir şey olur mu? Sel oluyor, 'Ben tatilden telefonla felaket bölgesini yönettim' diye yeni bir yönetim biçimi çıktı ortaya. Aziz milletimizin bu olup biten her şeyi, vicdan terazisinde dosdoğruca tarttığına yürekten inanıyorum. Türkiye'nin yalanla dolanla, yalancılara inanarak alacağı bir mesafe yoktur" dedi.
'ALTI YÜZÜ BİR ARAYA GELSE MAĞLUP EDEMEYECEKLER'
Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik televizyona çıkma çağrısını hatırlatan Bozdağ, "'Televizyona çıkalım tartışalım, kim iyiyse halk karar versin' diyor ya. Şimdi siyasetin meydanı sandık değil midir? Seçim meydanı değil midir? Tam 15 seçimdir Tayyip bey bu meydanda baş pehlivandır. Çıkan her rakibini yenmiştir. 2018'de ilk defa yürütme organı, devlet başkanı seçimini yaptık. Şimdi ikinci seçim yapılacak. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun birinci seçimde karşısına çıkmaya yüreği yetmedi. Şimdi de yüreği yeter mi, yetmez mi bilmiyoruz. Çıkacak, çıktı, geldi gitti. Yahu çık gürle, 'Ben varım' de. Ama adamlarda yürek yok; 'Biz Tayyip beyle tek başımıza baş edemeyiz, hepimize bir elense çeker bizi tuş eder' diyorlar. O zaman gelin 6 kişi bir olalım dediler. Bunların altısı değil, altı yüzü bir araya gelse Allah'ın izniyle mağlup edemeyecekler. Bu kadro milletin duasını ve desteğini aldığı sürece; Rabbimin desteği, yardımı olduğu sürece 7 düvel bir araya gelse yenilmez bir kadro olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir" diye konuştu. (DHA)Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)DHA-Politika Türkiye-Yozgat / Sorgun Harun GÖKÇEOĞLU
2022-07-13 20:02:12

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