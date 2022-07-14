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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta lavanta bahçesi doğal stüdyo alanına döndü

İHA

Yozgat’ta lavanta bahçesi doğal stüdyo alanına döndü

Yozgat´ta kokusu ve mor rengiyle dikkat çeken lavanta bahçeleri, başta fotoğraf meraklıları olmak üzere yüzlerce kişinin ilgi odağı haline geldi. Lavanta bahçeleri, göz kamaştıran mor rengi ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine de seyir zevki yaşatıyor.
Lavanta yetiştiriciliğine ilginin arttığı Yozgat’ta oluşturulan lavanta bahçeleri, çiftçinin alternatif ürünü haline geldi. Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden olan Yozgat’ta çiftçi, arpa ve buğday yerine aromatik bitki olan lavantaya yöneldi. Son yıllarda üretimi artan lavanta, kozmetikten temizlik sektörüne, sağlıktan sanayiye kadar geniş bir alanda kullanılmaya başladı. Bu doğrultuda Yozgat’ta elektrik teknikeri Murat Özyılmaz 3.5 yıl önce 2 dönüm alanda lavanta yetiştiriciliğine başladı. Merkeze bağlı Topçu köyünde ailesinin de yardımıyla lavanta yetiştiriciliğine başlayan Özyılmaz, Bozkırda lavanta yetiştiriciliğinin yapılabileceğini gösterdi.
Lavantanın fidesinden yağına, süs eşyasına kadar birçok olanda lavantayı değerlendiren Murat Özyılmaz, şimdi de doğal stüdyo alanına çevirdiği lavanta bahçesinde yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Başta fotoğraf sanatçıları olmak üzere, gelindamat, nişanlı çiftler lavantalar arasında bol bol fotoğraf çektiriyor. Ziyaretçiler mis kokulu bahçede dolaşarak da vakit geçiriyor.
Fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmezi oldu
Göz alıcı rengi ile ilgi çeken lavanta bahçesinde en güzel kareleri yakalamak için çalışan fotoğraf sanatçısı, Onur Kabay, “Harika bir ortam, emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Lavantaların bu mevsimde renkleri bir harika oluyor. Genç çiftlerimiz burada fotoğraf çekiniyor ayrıca burayı ziyaret edenlerin de fotoğrafını çekiyoruz. Burası harika bir yer” dedi.
Evlilik yolunda ilk adımı atan Ahmet Burak Yarar ise “Yozgat’a yakışır bir lavanta bahçesi olmuş. En güzel günlerimizin birinde fotoğraf çekinerek anılarımızı ölümsüzleştirmek istedik. O yüzden buraya geldik. Sözümüz var. Biz de onun için buraya geldik ve fotoğraf çekinip anılarımızı ölümsüzleştirmek istedik” derken Gülay Ceylan da “Burada çok güzel bir ortam var. Biz de anımızı ölümsüzleştirmek istedik ve o yüzden geldik” şeklinde konuştu.
Elif Nur Yarar ise, “Yozgat için farklı ve fotoğraf çekilecek bir alan olmuş. Renkleri ile bize mutlu anlarımıza eşlik edeceğini düşünüyorum. Bugün buraya geldik ve mutlu anlarımızı ölümsüzleştiriyoruz” ifadelerinde bulundu.
Özyılmaz, “İnsanların ilgisini çekiyor”
Yozgat’ta 3.5 yıl önce lavanta yetiştiriciliğine başladığını belirten Murat Özyılmaz, oluşturduğu lavanta bahçesinin vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştığını söyledi. Özyılmaz, “3,5 yıl önce bir televizyon programından etkilendim. Yozgat’ta bunun yapılabileceğini düşünerek hareket ettim ve 2 dönüm alanda 3 bin kök lavantayı toprakla buluşturdum. Lavanta fidesi, lavanta demeti ve lavanta desteleri yaparak kendimize ek gelir elde ediyoruz. Bu proje çok güzel olumlu dönüşler almaya başladım. İnsanların ilgisini çekmeye başladı. İnsanlara güzel bir görsel şölen sunuyoruz. Yozgat halkına bunun yapılabilirliğini kanıtladık. Bahçemiz açık hava stüdyosuna döndü. Fotoğraf tutkunları burada gelindamat ve söz çekimleri için burayı tercih ediyorlar” dedi.
Lavantanın ekonomik anlamda katkısının bir hayli fazla olduğunu da ifade eden Özyılmaz, “Lavantanın fidesi, lavantanın canlı demetlerini satıyoruz. Ayrıca kuruduğu zaman kese ile çiçeklerini satarak ek gelir elde ediyoruz. Lavantanın çiçeklerinden arılar faydalanıyor, nektar topluyor ve lavanta balı üretiyorum. Ekonomik anlamda katkısı da çok güzel” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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