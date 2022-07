Fuat Oktay: Afetlerde tatilde gezenler varken biz yatırımları hayata geçiriyoruz

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Bir tarafta temel atmama törenleri yapanlar, afetlerde tatilde gezenler varken biz; her alanda milletin ihtiyacına cevap verecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Bir tarafta 6´lı masa zevatı teröre kol kanat gererken, Cumhur İttifakı olarak biz; terörü kaynağında kurutmak için amansız bir mücadele veriyoruz" dedi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Çekerek Irmağı üzerinde kurulu, Türkiye'nin en büyük sulama amaçlı 10 barajından birisi olan Çekerek Barajı kenarında yapılan Millet Bahçesi, Yapay Rafting Parkuru, Lavanta Bahçesi projeleri ile Doğa ve Spor Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci katıldı. Törende konuşan Oktay, Lavanta Adasının 250 dönüm arazide 250 bin adet lavanta barındıran bir bahçe olarak bölgede sosyal hayata, turizme ve işlenen lavanta ürünleriyle ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi. Oktay, Bozok Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yükselen yeni yatırımlar olacağını, havalimanı ve hızlı trenin hayata geçmesiyle birlikte Sorgun ve Yozgat arasında kalan Bozok OSB'nin çevre illerden de yatırım alan ciddi bir cazibe merkezine dönüşeceğini kaydetti. Oktay, şöyle devam etti:

"Tüm bunlar sadece kuruldukları bölgeyi değil, çevre illeri de kapsayacak etkiye sahip projeler. Bu çalışmalar eş güdümün, gönül birliğinin ve azminizin sonucudur. İstenildiğinde, 'kaynaklar, imkanlar kısıtlı' denilen bir bölgenin kendi bahtını nasıl değiştirebileceğini gösteren bir model olmuştur burası. Türkiye'nin topyekun kalkınma hamlesi işte böyle 973 ilçe, 81 il, her bir beldede yerelden kalkınmayla ilerliyor. İhracat rekorlarımız, büyüme rakamlarımız, turizm gelirlerimiz ve tarımda rekoltemiz ülkemizin dört bir yanından sizler gibi inanmış, azmetmiş milletimizin emekleriyle yükseliyor. Bölgesel farklılıkları ortadan kaldıran, yerelden kalkınmaya, gelişmeye destek vermeye devam edeceğiz. Çekerek'te hızla sağlanan gelişmelerin diğer ilçelere de örnek olacağına inanıyorum."

'ÜLKEMİZİN KUTLU YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURAMAYACAKLAR'

Dün 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenlerine katıldıklarını hatırlatan Oktay, şöyle konuştu:

"O gece ilk andan itibaren mücadelenin içinde yer aldığımız ruhla çalışıyor, milli duruş sahibi tüm taraflarla Türkiye ortak paydasında buluşuyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde daha müreffeh bir Türkiye için gerekli tüm adımları atıyoruz. Yerli-milli teknoloji atılımlarıyla, tarımsal üretimiyle, enerji projeleriyle ve altyapı yatırımlarıyla kalkınma hamlemize güç veriyoruz. 81 ilimiz ve tüm ilçelerimizde bölgesel ve yerelden kalkınmayı destekleyerek büyümeyi sürdürüyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, ülkemizin kutlu yürüyüşünü durduramadılar, durduramayacaklar. Bir tarafta 15 Temmuz´un müsebbibi kuklalar, var olanı yıkmaya çalışırken biz; ülkemizi inşa ve ihya etmeye devam ediyoruz. Bir tarafta temel atmama törenleri yapanlar, afetlerde tatilde gezenler varken biz; her alanda milletin ihtiyacına cevap verecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Bir tarafta 6´lı masa zevatı teröre kol kanat gererken, Cumhur İttifakı olarak biz; terörü kaynağında kurutmak için amansız bir mücadele veriyoruz. Bölgesel farklılıkları ortadan kaldırarak Türkiye´nin her köşesini abad etmeye çalışıyoruz. Yerelin kaynak ve imkanlarını değerlendirerek topyekun kalkınma rotasında sizlerle ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2022-07-16 16:56:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.