Fuat Oktay: Afetlerde tatilde gezenler varken biz yatırımları hayata geçiriyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fuat Oktay: Afetlerde tatilde gezenler varken biz yatırımları hayata geçiriyoruz

DHA

Fuat Oktay: Afetlerde tatilde gezenler varken biz yatırımları hayata geçiriyoruz


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Bir tarafta temel atmama törenleri yapanlar, afetlerde tatilde gezenler varken biz; her alanda milletin ihtiyacına cevap verecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Bir tarafta 6´lı masa zevatı teröre kol kanat gererken, Cumhur İttifakı olarak biz; terörü kaynağında kurutmak için amansız bir mücadele veriyoruz" dedi.
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Çekerek Irmağı üzerinde kurulu, Türkiye'nin en büyük sulama amaçlı 10 barajından birisi olan Çekerek Barajı kenarında yapılan Millet Bahçesi, Yapay Rafting Parkuru, Lavanta Bahçesi projeleri ile Doğa ve Spor Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci katıldı. Törende konuşan Oktay, Lavanta Adasının 250 dönüm arazide 250 bin adet lavanta barındıran bir bahçe olarak bölgede sosyal hayata, turizme ve işlenen lavanta ürünleriyle ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi. Oktay, Bozok Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yükselen yeni yatırımlar olacağını, havalimanı ve hızlı trenin hayata geçmesiyle birlikte Sorgun ve Yozgat arasında kalan Bozok OSB'nin çevre illerden de yatırım alan ciddi bir cazibe merkezine dönüşeceğini kaydetti. Oktay, şöyle devam etti:
"Tüm bunlar sadece kuruldukları bölgeyi değil, çevre illeri de kapsayacak etkiye sahip projeler. Bu çalışmalar eş güdümün, gönül birliğinin ve azminizin sonucudur. İstenildiğinde, 'kaynaklar, imkanlar kısıtlı' denilen bir bölgenin kendi bahtını nasıl değiştirebileceğini gösteren bir model olmuştur burası. Türkiye'nin topyekun kalkınma hamlesi işte böyle 973 ilçe, 81 il, her bir beldede yerelden kalkınmayla ilerliyor. İhracat rekorlarımız, büyüme rakamlarımız, turizm gelirlerimiz ve tarımda rekoltemiz ülkemizin dört bir yanından sizler gibi inanmış, azmetmiş milletimizin emekleriyle yükseliyor. Bölgesel farklılıkları ortadan kaldıran, yerelden kalkınmaya, gelişmeye destek vermeye devam edeceğiz. Çekerek'te hızla sağlanan gelişmelerin diğer ilçelere de örnek olacağına inanıyorum."
'ÜLKEMİZİN KUTLU YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURAMAYACAKLAR'
Dün 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenlerine katıldıklarını hatırlatan Oktay, şöyle konuştu:
"O gece ilk andan itibaren mücadelenin içinde yer aldığımız ruhla çalışıyor, milli duruş sahibi tüm taraflarla Türkiye ortak paydasında buluşuyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde daha müreffeh bir Türkiye için gerekli tüm adımları atıyoruz. Yerli-milli teknoloji atılımlarıyla, tarımsal üretimiyle, enerji projeleriyle ve altyapı yatırımlarıyla kalkınma hamlemize güç veriyoruz. 81 ilimiz ve tüm ilçelerimizde bölgesel ve yerelden kalkınmayı destekleyerek büyümeyi sürdürüyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, ülkemizin kutlu yürüyüşünü durduramadılar, durduramayacaklar. Bir tarafta 15 Temmuz´un müsebbibi kuklalar, var olanı yıkmaya çalışırken biz; ülkemizi inşa ve ihya etmeye devam ediyoruz. Bir tarafta temel atmama törenleri yapanlar, afetlerde tatilde gezenler varken biz; her alanda milletin ihtiyacına cevap verecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Bir tarafta 6´lı masa zevatı teröre kol kanat gererken, Cumhur İttifakı olarak biz; terörü kaynağında kurutmak için amansız bir mücadele veriyoruz. Bölgesel farklılıkları ortadan kaldırarak Türkiye´nin her köşesini abad etmeye çalışıyoruz. Yerelin kaynak ve imkanlarını değerlendirerek topyekun kalkınma rotasında sizlerle ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2022-07-16 16:56:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kirişci: “Kırsala geri dönüş yapmak zorundayız”
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: “Kırsala geri dönüş yapmak zorundayız”
15 Temmuz’da meydanlar doldu taştı
YEREL HABERLER 15 Temmuz’da meydanlar doldu taştı
Akdağmadeni’nde kaza: 6 yaralı
YEREL HABERLER Akdağmadeni’nde kaza: 6 yaralı
15 Temmuz'da bir oğlunu şehit, bir oğlunu da gazi veren aile: "Vatan sağ olsun"
YEREL HABERLER 15 Temmuz'da bir oğlunu şehit, bir oğlunu da gazi ...
Yozgat’ta lavanta bahçesi doğal stüdyo alanına döndü
YEREL HABERLER Yozgat’ta lavanta bahçesi doğal stüdyo alanına döndü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.