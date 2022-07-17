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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu, Yozgat’ta rafting yaptı

İHA

Bakan Kasapoğlu, Yozgat’ta rafting yaptı

Yozgat'ta düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix etkinliğinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu rafting yaptı.
Yozgat’ın Çekerek ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'i açılış seremonisi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte ülke takımlarının seremoni geçişi yapıldı. Daha sonra Bakan Kasapoğlu, il ve ilçe protokolü ile rafting yaptı.
Her alanda olduğu gibi Türkiye’nin sporda da iddialı olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Türkiye'nin her alanda iddiası var. Her alandaki iddiayı sporda da, geçtiğimiz günlerde Akdeniz Oyunları'nda, geçtiğimiz yıl olimpiyatlarda her alandaki iddiamızı taçlandırarak devam ettiriyoruz. Kış sporları, su sporları, diğer branşlar hem altyapı hem sporcu envanteri, hem lisanslı sporcu sayısı Türkiye'nin her tarafında büyüyerek güçlenerek gelişiyor. Yozgat'ta bu anlamda spor şehri, sporda marka şehir olma noktasında emin adımlarla ilerliyor. Güzel işbirliklerimiz var, ciddi projelerimiz var ve en yenisini burada. Hem, Türkiye'nin Orta Anadolu'daki ilk ve tek rafting parkurunu hizmete alarak ve bununla birlikte burada biliyorsunuz diğer imkanlarımız var; Burayı fitness ile bungalov evleriyle bir gençlik kampına dönüştürüyoruz. Hem de bir uluslararası alanda spor merkezi, işte bir uluslararası turnuvaya ilk kez ev sahipliği yapıyor. Çok anlamlı bir gelişme olarak görüyorum” dedi.
Yozgat’ta düzenlenen rafting şampiyonasının önemine de değinen Bakan Kasapoğlu, “Raftingte 300’den fazla sporcunun çok farklı ülkelerin katılımıyla güzel bir organizasyon. Sporun birleştirici ruhunu görüyoruz ve inanıyorum ki Yozgat'tan Çekerek'ten, ilçelerimizden yeni sporcuları her branşta yetiştirdiğimiz gibi raftingte de bu anlamda güzel gelişmelere şahit olacağız. Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Tüm kulüplerimize, sporcularımıza, değerli halkımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ve biliyorum ki bu umudu bu sevgiyi, spor aşkını birlikte büyüteceğiz. Bunun için her türlü imkan var, her türlü altyapı var, ilgi var. Ben tesisimizin ilimiz için, ilçemiz için, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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