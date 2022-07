Vali Polat, “Şiddetin her türlüsüne karşıyız”

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısında konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyleyerek “Şiddette sayının bir olması bile bizim için çok yüksek. Hedefimiz sıfır can kaybı, sıfır şiddet.” dedi.

Yozgat Valiliği Toplantı Salonunda Vali Ziya Polat başkanlığında düzenlenen programa Belediye Başkanı Celal Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Müftüsü Ali Gülden, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Vali Polat, toplum olarak şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi. Vali Polat, “Şiddette sayının bir olması bile bizim için çok yüksek. Hedefimiz sıfır can kaybı, sıfır şiddet. Bu konuda da tüm kurum ve kuruluşlarımızla, STK’larımızla çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bu sadece günlük, aylık değil hayatımızın her alanında olması gereken davranış şeklidir. Sadece kadına karşı şiddet değil, toplumdaki şiddet yönelimini, sebeplerini bulmak buna uygun çözümler araştırmak için kurumlarımız, üniversitemiz buradalar. Hep beraber çalışmak zorunda olduğumuzu biliyoruz.” şeklinde konuştu.

Şiddetle mücadelede ailenin önemine de değinen Vali Polat, “Örfümüzü, adetimizi hatırlayıp aile yapımızı koruyarak, inançlarımıza bağlı olarak yaşamalıyız. İnşallah bunu toplumun her tarafına yayıp şiddetin sıfır olduğu günleri görürüz. Bu konuda aileden, çocuklarımızdan başlayıp onlara eğitim vermek, farkındalığı artırmak için de kurum ve kuruluşlarımızla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz sıfır şiddettir.” ifadelerine yer verdi.

