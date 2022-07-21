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Yozgat'ta otomobil menfeze düştü: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Yozgat'ta otomobil menfeze düştü: 1 ölü, 2 yaralı


Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, kontrolden çıkan otomobil takla atarak menfeze düştü. Sürücü Murat S. ile eşi Dilek S. yaralandı, aynı araçta bulunan Dilek S.'nin annesi Türkan Ç., hayatını kaybetti.
Kaza, saat 07.00 sıralarında E88 kara yolu Köçekkömü köyü yakınında meydana geldi. Sivas'tan, Ankara yönüne giden Murat S. yönetimindeki 06 BTA 283 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak menfeze düştü. Hurdaya dönen otomobilde, sürücü Murat S. ile eşi Dilek S. yaralandı. Dilek S.'nin annesi Türkan Ç. ise bilinci kapalı şekilde araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Türkan Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkan Ç.'nin cansız bedeni de morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2022-07-21 10:42:31

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