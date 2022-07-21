Yozgat’ta hububat hasat günü etkinliği düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta hububat hasat günü etkinliği düzenlendi

İHA

Yozgat’ta hububat hasat günü etkinliği düzenlendi

Önemli hububat üretim merkezlerinden biri olan Yozgat’ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hasat günü etkinliği düzenlendi.
Yozgat’ta hububat hasadının başlamasıyla birlikte Sorgun ilçesinin Alcı köyünde hasat günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, üretim yapan tüm çiftçilere teşekkür etti.
Yozgat’ın tarım ve hayvancılık memleketi olduğunu söyleyen Polat, “Yozgat hayvancılıkta önder illerden birisi, mercimekte birinciyi, nohutta ikinciyiz, şeker pancarında yedinciyiz, buğday üretiminde ilk 10 sıradayız. Bu sene il özel idaremizin desteleriyle çiftçimize ayçiçek tohumu dağıtıldı ve ekimi yapıldı.” dedi. Vali Polat "Bozok Yaylasında Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi ile de son bir yıl içerisinde 100 bin küçükbaş hayvanın üreticilerle buluşturulduğunu ifade etti.
Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya ise Yozgat'ta bu yıl 2 milyon 840 bin dekar buğday ekili alanın bulunduğunu belirterek, “Dekarda bir kilogram artırırsak 2 bin 840 ton üretim yapar. Kilogramı 7,5 liradan satıldığında yaklaşık 21 milyon lira gelir elde edilmektedir. İşte bunun için deneme ekimlerini önemsiyoruz. Yeni ve yerli, milli çeşitlerimizin adaptasyon çalışmalarına önem veriyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Yozgat Valisi Ziya Polat biçerdöver ile hasat yaptı ve daha sonra çiftçilerle sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta otomobil menfeze düştü: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Yozgat'ta otomobil menfeze düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Üniversite tercihi yapacak öğrencilere Yozgat Bozok Üniversitesi’nden büyük kolaylık
YEREL HABERLER Üniversite tercihi yapacak öğrencilere Yozgat Bozok ...
Yozgat’ta araç menfeze düştü: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Yozgat’ta araç menfeze düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Yozgat’ta 2 bin 83 kişi keneden dolayı sağlık kuruluşlarına başvurdu
YEREL HABERLER Yozgat’ta 2 bin 83 kişi keneden dolayı sağlık ...
Vali Polat, “Şiddetin her türlüsüne karşıyız”
YEREL HABERLER Vali Polat, “Şiddetin her türlüsüne karşıyız”
Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si tamamlandı
YEREL HABERLER Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si tamamlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.