Yozgat’ta hububat hasat günü etkinliği düzenlendi

Önemli hububat üretim merkezlerinden biri olan Yozgat’ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hasat günü etkinliği düzenlendi.

Yozgat’ta hububat hasadının başlamasıyla birlikte Sorgun ilçesinin Alcı köyünde hasat günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, üretim yapan tüm çiftçilere teşekkür etti.

Yozgat’ın tarım ve hayvancılık memleketi olduğunu söyleyen Polat, “Yozgat hayvancılıkta önder illerden birisi, mercimekte birinciyi, nohutta ikinciyiz, şeker pancarında yedinciyiz, buğday üretiminde ilk 10 sıradayız. Bu sene il özel idaremizin desteleriyle çiftçimize ayçiçek tohumu dağıtıldı ve ekimi yapıldı.” dedi. Vali Polat "Bozok Yaylasında Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi ile de son bir yıl içerisinde 100 bin küçükbaş hayvanın üreticilerle buluşturulduğunu ifade etti.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya ise Yozgat'ta bu yıl 2 milyon 840 bin dekar buğday ekili alanın bulunduğunu belirterek, “Dekarda bir kilogram artırırsak 2 bin 840 ton üretim yapar. Kilogramı 7,5 liradan satıldığında yaklaşık 21 milyon lira gelir elde edilmektedir. İşte bunun için deneme ekimlerini önemsiyoruz. Yeni ve yerli, milli çeşitlerimizin adaptasyon çalışmalarına önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yozgat Valisi Ziya Polat biçerdöver ile hasat yaptı ve daha sonra çiftçilerle sohbet etti.

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