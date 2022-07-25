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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta Ulusal Dağ Bisikleti Yarışları düzenlenecek

İHA

Yozgat’ta Ulusal Dağ Bisikleti Yarışları düzenlenecek

Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda ağustos ayında düzenlenecek olan Ulusal Dağ Bisikleti Yarışları öncesi Vali Ziya Polat başkanlığında kurumların katılımıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi.
Büyükler, gençler, U17 ve U15 kategorilerinde 250300 civarında sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek olan Yozgat Ulusal Dağ Bisikleti yarışları 5 Ağustos’ta halk yarışları ile başlayacak. 6 Ağustos Cumartesi günü sporcuların katılımı ile devam edecek olan yarışlar 7 Ağustos Pazar günü final müsabakaları ve madalya töreni ile sona erecek.
Yozgat’ın spor kenti olma yolunda ilerlediğini hatırlatan Yozgat Valisi Ziya Polat, “Geçtiğimiz hafta Dünya Rafting Şampiyonasını yaptık. Bisiklet Federasyonumuzla da uzun süredir Yozgat'ta bisiklet yarışları yapılması, bunun rutin hale getirilerek, her yıl tekrarlanmasına yönelik görüşmelerimiz devam ediyordu. Bu yıl ulusal düzeyde yarışlar yapılacak, önümüzdeki yıl ise uluslararası müsabakalar yapılarak, yabancı sporcuların katılımı da sağlanacaktır.” dedi.
Tour Of Central Anatolia bisiklet yarışmaları ile ilgili de bir çalışmanın federasyon tarafından yürütüldüğünü hatırlatan Vali Polat, “İç Anadolu bölgesindeki illeri kapsayacak bir bisiklet turunu her yıl belirli zamanlarda yapmak için çalışıyorlar. Yozgat'ta da bisiklet yarışlarının günü, tarihi belli olduğu bir tur şeklinde yapmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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