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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpek saldırısına uğrayan servis yetkilisi yaralandı

İHA

Köpek saldırısına uğrayan servis yetkilisi yaralandı

Yozgat'ın Sorgun İlçesine bağlı Küçük Taşlık Köyündeki müşterisinin evine giden servis yetkilisi köpeğin saldırması sonucu bacağından yaralandı. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına an ve an yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, bir müşterisinin evine giden beyaz eşya servis yetkilisi Fatih C., müşterisinin evine yaklaştığı sırada zincire bağlı köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısından güçlükle kurtulan ve ayakta durmakta zorlanan Fatih C., olay yerine gelen bir arkadaşı tarafından Sorgun Devlet Hastanesine götürülerek tedavi ettirildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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