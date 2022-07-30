Servis için gittiği evin önünde köpek saldırdı, bacağından yaralandı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)YOZGAT'ta servis yetkilisi Fatih C., müşterisinin evine yaklaştığı sırada kangal cinsi köpeğin saldırısında bacağından yaralandı.
Sorgun ilçesi Küçük Taşlık köyündeki müşterisine giden beyaz eşya servis yetkilisi Fatih C., eve yaklaştığı sırada, zincire bağlı kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıdan güçlükle kurtulan ve bacağından yaralanan Fatih C.'yi, adrese gelen bir arkadaşı, Sorgun Devlet Hastanesi'ne götürdü. Fatih C. tedaviye alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bu arada olay, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat / Sorgun Halit YILMAZ
2022-07-30 14:40:52
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.