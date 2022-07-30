Bakan Bozdağ: Bu ağız mafya ağzı



Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tehdit üzerinden siyaset yaptığını belirterek, "Bu ağız, mafya ağzı. Türkiye'nin yönetimine talip 'meşru siyaset içinde anayasa ve yasalara göre bu ülkeyi yöneteceğim' diyenlerin ağzı değil" dedi.

Bakan Bozdağ, Yozgat´ın Yerköy ilçesinde, Molla Hüsrev Kız Öğrenci Yurdu´nun açılışına katıldı. Bakan Bozdağ, terörle mücadeleye değinerek, "En son terörist imha edilene kadar, terör örgütlerinin sonu gelene kadar, Türkiye'nin terör ve terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadelesi devam edecek. Türkiye'nin terörle mücadelesi sadece görünürdeki taşeron terör örgütleriyle mücadelesi değildir. PKK, FETÖ, DHKP/C gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan, onlara, Türkiye ve aziz millete ihanet için destek veren pek çok ülke ve karanlık güç var. Onlar bunları gizlemiyor. Amerika'sından Avrupa'sına kadar terör örgütlerini ve teröristlerini himaye ettiklerini gizlemeden her türlü desteği veriyorlar" diye konuştu.

'KAYIT DIŞI SİYASET YAPANLAR VAR'

Kayıt dışı siyaset yapanların, Türkiye'nin yoluna müdahale etmek istediğini söyleyen Bozdağ, "Türkiye'nin geleceğini tayin edecek olanlar, içerideki vesayet odaklarına teslim olmadan dış güçlerin projelerine boyun eğmeden, milletin hak ve menfaatini koruyan kadrolardır. Ama şu anda kayıt dışı siyaset yapanlar, Türkiye'nin yoluna müdahale etmek istiyorlar. Merdiven altı politika bezirganları bu milletin kanaatlerini değiştirmek için uğraşıyorlar. Türkiye'nin geleceği bunların eline bırakılamaz. Türkiye'nin geleceği milletin elindedir. Millet de kendi gözüne bakanlara bu geleceği teslim etmelidir" ifadelerini kullandı.

'HANİ SEN DEMOKRATTIN'

Milletin eylemcilere hiçbir zaman itibar etmediğini vurgulayan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tehdit üzerinden siyaset yaptığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Daha şimdiden tehditler var. Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi işte 'şu ihaleye girmeyin, girerseniz, size dünyayı dar ederim.' Bürokratlara 'şu işleri yapmayın, gelince sizi şöyle yapacağız, böyle yapacağız.' Televizyonlara, bazı gazetecilere 'hemen biz geldiğimiz gün kapınıza kilit kuracağız.' Hani sen demokrattın, özgürlükçüydün. Herkes her dediğini söylemekte serbesttir; ama daha şimdiden tehdit ağzı, bu ağız kime benziyor? Yani meşru siyaset yapan anayasa ve yasalar çerçevesinde iktidar olacağını söyleyen bir siyasi kadronun liderine ve onların temsilcilerinin ağzına yakışıyor mu? Tehdit, yani 'ihaleye girme' diye tehdidi kimler yapıyor? Bizim ülkede yapan çok mafya yapıyor. Bu ağız, mafya ağzı. Türkiye'nin yönetimine talip 'meşru siyaset içinde anayasa ve yasalara göre bu ülkeyi yöneteceğim' diyenlerin ağzı değil."DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2022-07-30 17:37:26



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