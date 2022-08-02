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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta traktör ve biçerdöverler denetim altında

İHA

Yozgat’ta traktör ve biçerdöverler denetim altında

Yozgat’ta jandarma ekipleri, hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte traktör ve biçerdöver kazalarının önüne geçmek için sürücülere yönelik denetimlerini artırdı.
Yozgat’ta başlayan hububat hasadıyla birlikte üreticiler, traktör ve biçerdöver gibi tarımsal araçlarını yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. Bu doğrultuda muhtemel kazaların önüne geçilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi için Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Timleri, kara ve köy yollarında denetimlerini artırdı. Denetimlerde trafik timleri, biçerdöver ve traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör, flaşörlü lamba ile traktörlerde zorunlu olan devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak zarar görmesini engelleyen koruma çerçevesinin bulunup bulunmadığını kontrol etti. Denetimlerde reflektör olmayan araçlara ücretsiz reflektör takan jandarma ekipleri, traktör ve biçerdöver sürücülerinin gece saatlerinde hiçbir şekilde karayoluna çıkmaması uyarısında bulundu. Jandarma trafik timleri, biçerdöverlerin gündüz yola çıkması halinde ise önlerinde bulunan aparatı sökmeleri gerektiğini belirtti.
Yozgat Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sorumluluk alanlarında bulunan tüm karayolu üzerinde, yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin sağlanması için denetimlere ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.
Jandarma ekiplerinin denetimlerinin kazaların önüne geçtiğini söyleyen traktör sürücüsü İsmail Şahin, “Jandarma ekiplerimiz bizleri durdurdu ve aracımızın arkasında bulunan reflektörlerimize baktı ve akşam saatlerinde yola çıkmamamız gerektiği uyarılarını yaptı. Denetimlerde reflektör ve flaşör kontrolleri yapıldı. Malum hasat dönemi biz de çalışıyoruz. Jandarma ekiplerimiz akşamleyin yola çıkmamamız gerektiğini konusunda bizleri uyardı. Bizlere reflektör hediye etti, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Biz de yollarda daha çok dikkatli olacağız.” dedi.
Biçerdöverlerin akşam saatlerinde yola çıkmaması gerektiği konusunda jandarma ekiplerinin kendilerini uyardığını söyleyen sürücü Yusuf Özbek ise “Hasat dönemindeyiz, gece araziden çıktık. Jandarma ekiplerimiz aydınlatmalar konusunda bizi uyardı. Biçerdöverlerin ve traktörlerin gece yola çıkmasının yasak olduğunu ve gerekli aydınlatmamızın eksik olmaması gerektiğini bize söylediler. Bizim için çok önemliydi uyarılar çünkü bu tür kazalar çok oluyor. Bize gerekli önlemleri almamızı söylediler” şeklinde konuştu.

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