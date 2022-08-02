Yozgat’ta trafik kazası: 6 yaralı

Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
Yozgat’ta Yücel A. yönetimindeki 38 NE 129 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç ile Polat K. idaresindeki ND 154 DV yabancı plakalı BMW marka otomobil, E88 karayolu Çalatlı köyü Alaca kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araç içerisindeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.