Park halindeki minibüs, alev alev yandı

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Halit YILMAZ/ YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Sorgun'un Aydınlıkevler Mahallesi Çekerek Caddesi'nde, sabaha karşı, Özdemir Çalışkan'a ait 38 KN 230 plakalı minibüste, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Araç ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatan polis, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat / Sorgun Halit YILMAZ

2022-10-11 12:01:57



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