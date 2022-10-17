Yozgat'ta minibüs ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

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Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde SorgunSivas yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Celil Afacan yönetimindeki 66 FL 724 plakalı minibüs ile karşı yönde giden Aziz A.'nın kullandığı 66 AV 843 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Celil Afacan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aziz A. ile yanındaki Hasan Demir ise sıkıştıkları yerden kurtarılıp, Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli olduğu öğrenilen Celil Afacan'ın cenazesi, bugün Çapanoğlu Camisi'nde toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat / Sorgun Halit Yılmaz

2022-10-17 11:22:57



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