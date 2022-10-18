Yozgat'ta işçi servisi devrildi; 6 yaralı

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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta tekstil işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında E-88 kara yolu üzerindeki terminal kavşağında meydana geldi. Seçkin Şakı (42) yönetimindeki 66 ABJ 346 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi. Kazada midibüs şoförü ile 5 işçi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçiler, midibüsün frenlerinin tutmadığını, şoförün kavşakta bekleyen araçlara çarpmamak için yan yola dönüş yaptığını, bu nedenle kazanın yaşadığını söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2022-10-18 10:26:30



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