Yozgat'ta midibüs devrildi: 25 yaralı

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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde, cenazeye gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında D-200 kara yolu Oluközü beldesi yakınında meydana geldi. Ankara'dan Sivas'a cenazeye gidenlerin içinde olduğu, İlker A. (42) yönetimindeki Keçiören Belediyesi'ne ait 06 KB 4814 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Sürücü ve 24 kişinin yaralandığı kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2022-10-19 12:02:49



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