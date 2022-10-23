Kılıçdaroğlu: Devlet taşeron çalıştırmaz, kadrolu işçi çalıştırır (2)



SİVAS'IN ARDINDAN YOZGAT'TA KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Belediyesi Başkanı Yurtseven Bozdemir'i makamında ziyaret etti. Daha sonra belediye binası önünde halka hitap eden Kılıçdaroğlu, beldede bulunmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Siyasette zaman zaman tartışmalar olduğunu, ancak kendisinin tek hedefinin huzur içinde bir Türkiye olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bir şeyden emin olmanızı isterim, bu kardeşinizin tek hedefi var; güzel bir ülkede 85 milyonun huzur içinde yaşamasıdır. Tek amacım budur; bu amaç için çalışıyorum. Eleştiriler olur, meydan okumalar olur, hiçbir endişeniz olmasın. Bay Kemal hiçbir mücadeleden bir adım bile geri adım atmaz, hiç merak etmeyin. Cesareti olanlar, yüreği olanlar, karşımıza çıkar. Onların televizyon kanalları var, gazeteleri var. Ne istiyorlarsa; istiyorlarsa yalnız, istiyorlarsa bakanlarıyla, istiyorlarsa danışmanlarıyla, istiyorlarsa yandaşlarıyla hep beraber çıksınlar. Bu kardeşiniz tek yürek çıkacaktır; yürekliyiz, endişeniz olmasın. Sizin için, bu ülkenin 7'den 70'e bütün evlatları için, gençleri için, yaşlıları için çalışıyorum, çaba harcıyorum, sadece ben değil; milletvekili arkadaşlarım da aynı şekilde büyük çaba harcıyor. Onlar da mücadele ediyorlar. Yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, kızıyla herkesle ama herkesle dost olmak, kardeş olmak, beraber olmak, ortak mücadele etmek için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz inşallah sizlerin desteğiyle son bulacaktır" dedi.

'MUTLAKA İKTİDARI KUCAKLAYACAĞIZ'

Seçim zamanında mutlaka sandığa gidilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, "Tek isteğim var; seçim geldiği zaman sakın ola ki, 'Ya boşverin sandığa gitmesek de bir şey olmaz, bir oydan bir şey olmaz' demeyeceksiniz. Hepiniz ama hepiniz sandığa gideceksiniz, oylarınızı kullanacaksınız, seçim sonuçlarına bakacaksınız. Sandık görevlileri görevini yapıyor mu, yapmıyor mu? Onlara da bakacaksınız. Sandık görevlisi görevini yapmıyorsa; il başkanımız burada, ilçe başkanımız burada, onlara da söyleyeceksiniz. Herkes görevini yapacak, sandıklara sahip çıkacak, oylara sahip çıkacak. Şöyle bir endişe yaratıyorlar; efendim işte bunlar şunu yaparlar, bunu yaparlar, ayak oyunları yaparlar. Hiçbir oyun bize sökmez; en büyük güç millettir, halktır ve mutlaka iktidarı kucaklayacağız" diye konuştu. Konuşmasının ardından Bahadın Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret edip, yaşlılara çiçek veren Kılıçdaroğlu, daha sonra kent merkezine geçti. Kılıçdaroğlu, burada basın kapalı toplantıda STK temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlar ile bir araya geldi. (DHA)Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)-DHA-Politika Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2022-10-23 16:35:14



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