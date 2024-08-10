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        Haberler Gündem Güncel Yozgat, Manisa, İzmir ve Hatay'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor | Son dakika haberleri

        Yozgat, Manisa, İzmir ve Hatay'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor

        İzmir'in Urla, Manisa'nın Salihli, Yozgat'ın Çekerek ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 16:40 Güncelleme: 10.08.2024 - 17:22
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        YOZGAT

        Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı İsaklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

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        İhbar üzerine bölgeye Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Çekerek Belediyesi ile çevre ilçe ve belde belediyelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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        MANİSA

        Manisa'nın Salihli ilçesinden de yangın haberi geldi. Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

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        Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 7 su ikmal aracı, 1 dozer, 4 yer ekibi ile Manisa itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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        İZMİR

        İzmir'in Urla ilçesinde de yangın başladı.

        İlçenin Bademler Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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        Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 2 yer ekibi yönlendirildi.

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        Yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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        HATAY

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 2 helikopter, 10 arazözün yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        #Manisa
        #Yozgat
        #orman yangını
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