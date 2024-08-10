Yozgat, Manisa, İzmir ve Hatay'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
İzmir'in Urla, Manisa'nın Salihli, Yozgat'ın Çekerek ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
YOZGAT
Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı İsaklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Çekerek Belediyesi ile çevre ilçe ve belde belediyelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
MANİSA
Manisa'nın Salihli ilçesinden de yangın haberi geldi. Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 7 su ikmal aracı, 1 dozer, 4 yer ekibi ile Manisa itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.
İZMİR
İzmir'in Urla ilçesinde de yangın başladı.
İlçenin Bademler Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 2 yer ekibi yönlendirildi.
Yangın söndürülmeye çalışılıyor.
HATAY
Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.