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Yozgat'ta boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! 2 ölü, 1 ağır yaralı

Yozgat Yerköy'de eşinden boşanma aşamasında olan koca dehşet saçtı! Çıkan tartışmada av tüfeğiyle eşini öldüren, kayınbiraderini ağır yaralayan adam, aynı silahla intihar etti

Yozgat'ta boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! 2 ölü, 1 ağır yaralı
Boşanma aşamasındaki koca dehşeti! 2 ölü, 1 ağır yaralı
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DHA

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Serkan B, çıkan tartışma sonrası boşanma aşamasındaki eşi Huriye B'yi av tüfeği ile öldürüp, kayınbiraderi Tunahan B'yi yaraladıktan sonra intihar etti.

Korkunç olay, dün saat 20.00 sıralarında Yerköy ilçesine bağlı Sedir köyünde meydana geldi. Serkan B. ile kayınbiraderi Tunahan B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan B, boşanma aşamasındaki eşi Huriye B. ile kayınbiraderi Tunahan B'ye av tüfeği ile ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Huriye B. ile Tunahan B. kanlar içerisinde kalırken, Serkan B. aynı silahı kendisine doğrultup, ateşledi.

HURİYE B. ÖLDÜ, KARDEŞİNİN DURUMU AĞIR

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; Serkan B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, Huriye B. ile Tunahan B'yi ise ilk müdahalenin ardından Yerköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Huriye B. de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Tunahan B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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