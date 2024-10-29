Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yozgat'ta bozkır ağaçlandırıldı | Son dakika haberleri

        Yozgat'ta Cumhuriyet kutlamalarında bozkır ağaçlandırıldı

        Yozgat Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 101. yıl dönümü nedeniyle fidan dikimi gerçekleştirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 19:10 Güncelleme: 29.10.2024 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta bozkır ağaçlandırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yozgat Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 101. yıl dönümü nedeniyle fidan dikimi gerçekleştirildi. Mutafoğlu TOKİ Konutları bölgesinde "Bir Dikili Ağacım Var" projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar aileleriyle birlikte fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

        Etkinliğe Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, mahalle sakinleri katıldı. Yozgat Belediyesi'nin ağaçlandırma çalışmalarına katıldıklarını belirten Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, bozkırı yeşillendirerek gelecek nesillere bırakmak istediklerini dile getirdi.

        Cumhuriyetin 101. yılında kentin bazı mahallelerinde ağaçlandırma çalışmaları başlattıklarını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Dr. Arslan, merkeze uzak mahallere uzun yıllardır hizmet gitmediğini belirterek, başkanlık görev süresince bu durumun değişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

        Kısa süre önce TOKİ bölgesinde vatandaşların kullanımı için piknik ve park alanı oluşturduklarını da vurgulayan Arslan, çalışmaların tamamlanmasıyla Yozgat Çamlığı Milli Parkına alternatif bir alan kazandıracaklarını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #yozgat haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Açık ara önde
        Açık ara önde