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Yozgat'ta cenazeye gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı

Ankara'dan Sivas'a cenazeye gidenleri taşıyan bir midibüs, Yozgat'ta kaza yaptı. Midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralanırken, iki yaralının durumu ağır.

Yozgat'ta cenazeye gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı
Cenazeye giden midibüs devrildi: 25 yaralı
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AA

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Ankara'dan Sivas'a cenazeye gidenleri taşıyan Keçiören Belediyesine ait İ.A. (42) yönetimindeki 06 KB 4814 resmi plakalı midibüs, D-200 kara yolu Oluközü beldesi mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve 24 kişi, sağlık ekiplerince Akdağmadeni, Saraykent, Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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