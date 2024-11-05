Yozgat'ta dere ıslah çalışması

Yozgat Belediyesi, Şeyh Osman Mahallesi'nde kötü görüntüye yol açan dere için ıslah çalışmalarını başlattı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, şehir girişinde yer alan bu alanın kente yakışır hale gelmesi için projeyi başlattıklarını belirterek şunları söyledi:

"İkiz Kuleler arkasındaki bölge ve şehrimizin girişinde uzun zamandır rahatsız edici bir görüntü oluşturan derenin ıslah çalışmalarına başladık. Çalışmamız tamamlandığında, burası Yozgat Park'ın devamı niteliğinde, şehrimize değer katacak bir peyzaj alanına dönüşecek."