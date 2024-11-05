Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yozgat'ta dere ıslah çalışması | Son dakika haberleri

        Yozgat Belediyesi'nden dere ıslah çalışması

        Yozgat Belediyesi, Şeyh Osman Mahallesi'nde kötü görüntüye yol açan dere için ıslah çalışmalarını başlattı. Başkan Kazım Arslan, "Çalışmamız tamamlandığında, burası Yozgat Park'ın devamı niteliğinde, şehrimize değer katacak bir peyzaj alanına dönüşecek" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:46 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta dere ıslah çalışması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yozgat Belediyesi, Şeyh Osman Mahallesi'nde kötü görüntüye yol açan dere için ıslah çalışmalarını başlattı.

        Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, şehir girişinde yer alan bu alanın kente yakışır hale gelmesi için projeyi başlattıklarını belirterek şunları söyledi:

        "İkiz Kuleler arkasındaki bölge ve şehrimizin girişinde uzun zamandır rahatsız edici bir görüntü oluşturan derenin ıslah çalışmalarına başladık. Çalışmamız tamamlandığında, burası Yozgat Park'ın devamı niteliğinde, şehrimize değer katacak bir peyzaj alanına dönüşecek."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #yozgat haberleri
        #dere ıslah çalışması
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜPRAŞ'ta patlama!
        TÜPRAŞ'ta patlama!
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        Polis memuru eski sevgilisini öldürdü!
        Polis memuru eski sevgilisini öldürdü!
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        1 milyon adet araç üretecek
        1 milyon adet araç üretecek
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?