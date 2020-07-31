Yozgat'ta hayvan pazarlarında bayram hareketliliği

AA

Kurbanlık alımını bayramın ilk gününe bırakan vatandaşlar, hayvan pazarlarına gelerek kurbanlık satın aldı.Vatandaşlardan Dursun Ceyhan, işlerinden dolayı kurbanını alamadığını söyledi.Bayramdan önce pazarı gezemediğini belirten Ceyhan, "Fiyatlar normal, hayvanın büyüklüğüne göre değişiyor. Kurbanımızı aldık, Allah kabul etsin." dedi.Güllük köyünden pazara 5 büyükbaş kurbanlık getiren Veysel Can Aksoy da 3 kurbanlığı sattığını 2'sinin elinde kaldığını anlatarak, "Müşteri gelmezse köye götürüp tekrar besiye çekeceğiz." diye konuştu.Pazara 30 küçükbaş kurbanlık getiren Ertan Doğan ise "Fiyatlar uygun olmasına rağmen satış yapamadık. Bin ile 1500 lira arasında satışa sunduk ama alan olmadı. Hayvanları tekrar köye götürüp köyde besleyeceğiz." ifadelerini kullandı.Satışlarının bayramın ilk gününde de devam ettiğini söyleyen besici Nihat Yüksel de fiyatları düşürdüklerini dile getirdi.Yüksel, pazara getirdiği 250 küçükbaş hayvandan yaklaşık 150'sini sattığını belirtti.