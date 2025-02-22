Koronun hem ruhsal hem de psikolojik olarak kendilerine olumlu katkı sağladığını dile getiren Duygu Bozkurt da "Bu koroyu artık aile ortamı gibi görüyorum. Burada hem mutlu oluyoruz hem de enerjik olarak güne başlıyoruz. Koroda kaliteli vakit geçiriyoruz" diye konuştu.