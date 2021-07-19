Yozgat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

AA

İstanbul'dan Sivas'a giden Ahmet Ö. (50) yönetimindeki 34 NV 5461 plakalı otomobil, E-88 karayolu Yozgat'ın Sarıhacılı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Arife Azime T. olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan sürücü ile Rabia Ö, İbrahim Alperen Ö. ve Mustafa Emirhan Ö, itfaiye ekibi ve sağlık görevlilerince çıkartılarak Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören Metin Akarsu, gazetecilere, önünde giden otomobilin bir anda yoldan çıkarak şarampole devrildiğini anlattı.