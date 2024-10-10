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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yozgat'ta refüjdeki demirlerden atlayan çocuk, kazada öldü | Son dakika haberleri

        Yozgat'ta refüjdeki demirlerden atlayan çocuk, kazada öldü

        Yozgat'ta yolun karşısına geçmek için refüjdeki demirlerin üzerinden atlayan 14 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 06:58 Güncelleme: 10.10.2024 - 06:58
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        Refüjdeki demirlerden atlayan çocuk, kazada öldü
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        Yozgat'ta refüjdeki demirlerin üzerinden atlayıp, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Bal (14), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre; kaza, akşam saatlerinde kent merkezi Yozgat-Sivas karayolunda meydana geldi. Mehmet Bal, refüjde bulunan demirlerin üzerinden atlayıp yolun karşısına geçmek istedi.

        AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

        H.O.Y. yönetimindeki hafif ticari araç, Bal'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bal, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Bal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        "YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İÇİN DEMİRLERDEN ATLADI" İDDİASI

        Bal'a çarpan hafif ticari araçta bulunan S.B, çocuğun demirlerden atlayıp dengesini kaybederek aracın üstüne düştüğünü iddia etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Yozgat
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