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Yozgat'ta şeker pancarı tohumları toprakla buluşturuldu

Şeker pancarı üretiminde Türkiye'de 3. sırada yer alan Yozgat'ta 253 bin dekar alanda ekim yapıldı.

Yozgat'ta şeker pancarı tohumları toprakla buluşturuldu
AA

Şeker pancarı üretiminde Türkiye'de 3. sırada yer alan Yozgat'ta 253 bin dekar alanda ekim yapıldı.

Konya ve Eskişehir'den sonra 1 milyon 644 bin tonla en fazla şeker pancarının üretildiği kentte çiftçiler, şeker pancarı ekimini tamamladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, AA muhabirine, bahar dönemi ekim sezonunda tohumların toprakla buluştuğunu söyledi.

Kentte mercimek, nohut ve pancarda ekimin tamamlandığını ifade eden Özkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında da üretimin aksamadan devam etmesi için bütün tedbirleri almaya çalıştıklarını belirtti.

Özkaya, şeker pancarının Yozgat çiftçisi için önemli bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Yozgat geniş topraklara sahip bir tarım şehridir. Bunun 253 bin dekar alanında pancar ekimi var ve yılda 1 milyon 644 bin ton üretim yapılıyor. Yozgat pancar üretiminde 3'üncü sırada yer alıyor. Son yıllarda dekarda verim artırışları ve ekim alanlarının artırımı yönünde çalışmalar devam ediyor." dedi.

Kentte biri kamuya diğeri özel sektöre ait 2 şeker fabrikası bulunduğunu belirten Özkaya, şeker pancarı sözleşmeli olarak ekildiği için bu fabrikaların çiftçiye avantaj sağladığını ifade etti.

- Boğazlıyan'da verim dekar başına 6 ile 8 ton arasında değişiyor

Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu da pancar ekim işlemleri tamamlandıktan sonra tohumu suyla buluşturacaklarını söyledi.

Demiroğlu, "Ekim alanlarında yaptığımız kontrollerde ara mesafe ve derinliğinin düzgün olduğunu tespit ettik. Çıkıştan sonra ot ilaçlaması, gübreleme çalışması yapacağız. Çiftçilerimize ekiminden hasada kadar ilaçlaması olsun, gübrelemesi olsun her konuda daha iyi verim alabilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Kendisinin de çiftçilik yaptığını dile getiren Demiroğlu, "Ben 600 dekar civarında pancar ekimi yapıyorum ve dönüme yaklaşık 10 ton verim alıyorum. Boğazlıyan ilçesinde dönüm başına verim ortalaması ise 6 ile 8 ton arasında değişiyor. " ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınıyla gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını vurgulayan Demiroğlu, şunları kaydetti:

"Bizler çiftçi olarak pandemi de olsa hastalık da olsa canımızı dişimize takıp Türk milletinin daha iyi beslenebilmesi için sonuna kadar üretimin yanındayız. Pandemi şartlarında çiftçinin daha rahat çalışabilmesi için bize kolaylık gösteren devlet yetkilerimize başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere teşekkür ediyorum. Çiftçiye her türlü kolaylığı sağlıyorlar, çiftçi belgesiyle her türlü zirai işlemi kısıtlama olmadan rahatlıkla yapabiliyoruz. Biz Türk çiftçisi olarak Türkiye'nin doyması için elimizden gelen gayreti pandemi şartlarında da göstermekteyiz."

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