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Gözler Yozgat TOKİ kura çekimi sonuçlarında! İşte nihai isim listesi sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' kapsamında 81 ilde TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. 1+1. 2+1, 3+1 konutların sahiplerinin belirleneceği TOKİ Yozgat kura çekimi 20 Aralık Salı günü gerçekleştiriliyor. Emekli, genç, engelli gibi kategorilerde gerçekleştirilecek olan Yozgat TOKİ kura çekilişi canlı yayın üzerinden yayınlanacak. İşte, 2022 Yozgat TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı...

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  • YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 2022 TOKİ Yozgat kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    Yozgat TOKİ kura çekimi canlı izleme ekranı, tarihin en büyük sosyal konut projesine başvuru yapanların gündeminde yer alıyor. 5 milyondan fazla kişinin başvurduğu TOKİ kuraları 81 ilde çekilmeye devam ediyor. Takvime göre 20 Aralık Salı günü Yozgat kura çekilişi yapılıyor. Akdağmadeni, Merkez, Sorgun, Oluközü, Boğazlıyan, Yenipazar, Çekerek, Saraykent, Sarıkaya, Doğankent, Şefaatli, Yenifakılı, Umutlu gibi ilçelerde toplamda 1.882 konutun hak sahiplerinin belirleneceği Yozgat TOKİ kura sonuçları canlı yayın üzerinden izlenebilecek. İşte 1+1, 2+1 ve 3+1 Yozgat TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları nihai isim listesi...
  • YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 2022 TOKİ Yozgat kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ KURA ÇEKİMİ YOZGAT'TA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR!

    20 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek olan TOKİ Yozgat kura çekimi sonrasında bin 882 konutun hak sahibinin belirlenecek.
  • YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 2022 TOKİ Yozgat kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TOKİ Yozgat kura çekimi 20 Aralık 2022 Salı günü saat 10:00'da gerçekleştiriliyor.
  • YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 2022 TOKİ Yozgat kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ YOZGAT KONUTLARI NEREDE?

    Toplamda 1.882 konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ Yozgat kura çekimi; Akdağmadeni, Merkez, Sorgun, Oluközü, Boğazlıyan, Yenipazar, Çekerek, Saraykent, Sarıkaya, Doğankent, Şefaatli, Yenifakılı, Umutlu ilçeleirne inşa edilecek.
  • YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 2022 TOKİ Yozgat kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    YOZGAT AKDAĞMADENİ: 100 KONUT

    YOZGAT MERKEZ: 300

    YOZGAT SORGUN: 100

    YOZGAT OLUKÖZÜ: 100

    YOZGAT BOĞAZLIYAN: 315

    YOZGAT YENİPAZAR: 79
    YOZGAT ÇEKEREK: 202

    YOZGAT SARAYKENT: 150

    YOZGAT SARIKAYA: 50

    YOZGAT DOĞANKENT: 141

    YOZGAT ŞEFAATLİ: 104

    YOZGAT YENİFAKILI: 141

     

    YOZGAT UMUTLU: 100 (Başvuru sayısı az, hak sahibi belirleme kurası çekilmeyecek)
  • YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 2022 TOKİ Yozgat kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    İLÇELERE GÖRE TOKİ YOZGAT KURA TAKVİMİ

    20 Aralık: Akdağmadeni, Merkez, Sorgun

    21 Aralık: Oluközü, Boğazlıyan, Yenipazar, Çekerek, Saraykent, Sarıkaya, Doğankent, Şefaatli, Yenifakılı

    NOT: Yozgat Akdağmadeni Umutlu ilçesinde başvuru sayısı az olduğundan kura çekimi yapılmayacak.
  • YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 2022 TOKİ Yozgat kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

    Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Yozat sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

    YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI
  • YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 2022 TOKİ Yozgat kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ YOZGAT KURA SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    TOKİ Yozgat kura çekimi,Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

    Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçları ile ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi sorgulaması TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

    TOKİ KURA SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 2022 TOKİ Yozgat kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI

    1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

    2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

    3. Kura sırasında belirlenecektir.

    4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

    5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

    6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.
  • YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 2022 TOKİ Yozgat kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    17-25 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

    17 Aralık: Sivas ve Giresun

    18 Aralık: Sivas ve Gümüşhane

    19 Aralık: Bayburt ve Tokat

    20 Aralık: Rize ve Yozgat

    21 Aralık: Yozgat ve Artvin

    22 Aralık: Kırıkkale

    23 Aralık: Kırşehir ve Trabzon

    24 Aralık: Trabzon ve Nevşehir

    25 Aralık: Nevşehir

    NOT: Sivas Altınyayla, Tokat Yeşilyurt, Yozgat Akdağmadeni, Kırıkkale Çelebi, Delice, Sulakyurt ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

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