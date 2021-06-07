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Yozgat ve Kayseri'de ortaokul ile liselerde yüz yüze eğitim sevinci yaşandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında Yozgat ve Kayseri'de ortaokul ile liselerde yüz yüze eğitime başlandı.

Yozgat ve Kayseri'de ortaokul ile liselerde yüz yüze eğitim sevinci yaşandı
AA

Yozgat'ta öğrenciler, uzun bir aradan sonra arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın sevincini yaşadı. Okul bahçelerinde sosyal mesafe kuralına göre toplanan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflara alındı.

Çocuğunu okula getiren Murat Ceylan, okulların açılmasına sevindiklerini belirterek, "Eğitimde yılı sonu geldi ama çocuklar evde çok sıkıldı, inşallah pandemiden dolayı yaşadıkları sıkıntıları bir nebze de olsa bu eğitim sürecinde atlatırlar." dedi.

Öğrencilerden Beyza Aydoğmuş da öğretmen ve arkadaşlarıyla buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Derslerin yüz yüze olması daha verimli. Bazen arkadaşlar canlı derslerde internetten dolayı sıkıntı yaşayabiliyor. O yüzden yüz yüze eğitim daha güzel." diye konuştu.

Senem Yorulmaz da "Yüz yüze eğitim daha iyi, uzaktan eğitimden pek bir şey anlamıyorum. Çoğu öğrenci uzaktan eğitimi sevmiyor, yüz yüze eğitim daha güzel." ifadelerini kullandı.

- Kayseri

Kayseri'de de ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başlamanın heyecanını yaşadı.

Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi öğrencileri ilk dersin ardından çalan zille teneffüse çıktı. Uzun zaman sonra arkadaşlarıyla okul bahçesinde buluşmanın keyfini yaşayan öğrenciler sohbet ederek hasret giderdi.

12. sınıf öğrencisi Zeynep Turan, AA muhabirine, eğitimin uzaktan devam etmesinin tüm sınıflar için zor bir süreç olduğunu söyledi.

Üniversite sınavına hazırlandığını anlatan Turan, "Bizler için daha zor oldu, hem sınav stresi hem okuldan uzak kalmak. Şimdi açılmasına çok sevindim. Evde az verimle çalışabiliyordum, burada daha iyi çalışabileceğim. Okulu küçüklüğümden beri çok severim, açılmasına sevindim." diye konuştu.

Öğrencilerden Alihan Hançerlioğlu da okulun kapanmasıyla oluşan eksikliği dershane ve uzaktan eğitimle gidermeye çalıştıklarını ancak okulun yerini tutmadığını dile getirerek, "Okulun artık açılması gerekiyordu, çok mutlu olduk açıldığına." dedi.

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