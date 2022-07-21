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Haberler Gündem Trafik Son dakika: Yozgat’ta araç menfeze düştü: 1 ölü, 2 yaralı
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Yozgat’ta araç menfeze düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'tan Ankara istikametine giden M.S. yönetimindeki otomobil, Yozgat'ın Köçekkömü köyü mevkiinde kontrolden çıkarak menfeze düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Son dakika: Yozgat’ta araç menfeze düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Araç menfeze düştü: 1 ölü, 2 yaralı
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İHA

Yozgat'ta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'tan Ankara istikametine giden M.S. yönetimindeki otomobil, Yozgat'ın Köçekkömü köyü mevkiinde kontrolden çıkarak menfeze düştü.

Otomobilin menfeze düşmesi sonucu araç içerisinde bulunan T.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine 112 sağlık, AFAD, jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile eşi D.S. ise 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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