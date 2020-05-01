Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyünde korona virüs (Covid-19) salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada köye giriş ve çıkışların kapatıldığı ifade edildi.
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