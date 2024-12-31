YPG'den bir terör saldırısı daha

YPG Münbiç'in ardından Tel Rıfat'ta da terör saldırısı düzenledi
YPG/PKK terör örgütü Münbiç'in ardından Tel Rıfat'ta da terör saldırı düzenledi. Aralık ayı içerisinde terörden arındırılan Tel Rıfat kentinde bombalı aracın patlaması sonucu 7 sivil yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 7 sivil yaralandı.
Suriye Milli Ordusu'nun düzenlediği Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terörden arındırılan Tel Rıfat kentinin girişinde bombalı araç patladı.
Patlamada aralarında 1 çocuğun bulunduğu 7 sivil yaralandı.
Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, patlamanın olduğu bölgede hasar oluştu.
Suriye Milli Ordusu'nun düzenlediği Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmişti.