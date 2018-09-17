YPG: Suriye ordusunun İdlib operasyonuna katılmayacağız
Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak gördüğü Suriye'nin kuzeyindeki YPG örgütü, Şam ordusunun olası İdlib operasyonuna katılacakları yönündeki iddiaları yalanladı. YPG sözcüsü, "İdlib'de güçlerimiz yok, operasyona katılacağımız iddiaları temelsizdir" dedi.
17.09.2018 - 09:10 | Güncelleme:
Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi PYD'nin silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri (YPG), Suriye ordusunun olası İdlib operasyonuna katılmayacaklarını duyurdu.
Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak gördüğü ve terör listesine aldığı YPG'nin resmi sözcüsü Nuri Mahmud yazılı açıklamasında 'birliklerinin İdlib'de bulunmadığını' söyledi.
YPG'ye yakın ANHA ajansının geçtiği açıklamada Mahmud "İdlib'e olası bir askeri operasyon ihtimali güçlendikçe, bazı medya kuruluşları güçlerimizin operasyonda yer alacağına dair temelsiz, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan iddialar ortaya atmaktadır" dedi.
YPG sözcüsü, 'bu iddiaların spekülasyona dayalı dezenformasyon niteliğinde olduğunu' söyledi.
Mahmud, YPG ile YPJ'nin (Kadın Savunma Birlikleri), "Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD'e karşı ve Afrin'de "Türk ordusuna karşı mücadeleye devam edeceklerini" ifade etti.
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG tepkisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta New York Times gazetesine hitaben yazdığı açık mektupta YPG'nin 'terör örgütü olduğunu' yeniden dile getirmiş ve 'ABD'nin YPG'ye yardım etmesinin de kabul edilemez olduğunu' ifade etmişti.
Çavuşoğlu, YPG'yi Esad'ın müttefikleri olarak tanımlamış ve ABD'nin de desteğini eleştirmişti.
Dışişleri Bakanı'nın New York Times'a yazdığı açık mektupta şu ifadeler yer aldı:
"Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü YPG'ye, Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarıyla alınan silahların ve yardımın gittiği, YPG'nin Esad ile ittifaka girip, Temmuz ayında varılan anlaşma uyarınca, İdlib'in muhaliflerden geri alınmasına yardım için birliklerini gönderdiğine dair yeni haberler geliyor.
"Başını YPG'nin çektiği sözde Suriye Demokratik Güçleri'nin üst düzey liderlerinin, yeni Suriye'de kendilerine yer edinmek için Suriye rejimiyle resmi görüşmeler yapmasından bu yana ittifak büyüdü."
"YPG'nin Suriye içinde, Türkiye sınırına yalnızca birkaç kilometre mesafede faaliyet göstermesinin savunulacak bir tarafı yok. Washington'ın bölgedeki gerçek müttefiklerinin kim olduğuna karar verme zamanı geldi."
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YPG: Suriye ordusunun İdlib operasyonuna katılmayacağız/ypg-suriye-ordusunun-idlib-operasyonuna-katilmayacagiz-21448272144827
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